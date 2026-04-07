Niente finanziamenti al docufilm su Regeni si dimettono due commissari Mic

Due membri della commissione incaricata di assegnare i finanziamenti al cinema del Mic si sono dimessi. La decisione arriva dopo che è stato annunciato che non ci saranno fondi destinati al progetto di un docufilm su Regeni. La commissione, composta da più componenti, si occupa di valutare le richieste di contributo e di assegnare le risorse disponibili. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa Adnkronos.

(Adnkronos) – Due dei componenti della commissione che assegna i contributi selettivi al cinema del Mic si sono dimessi. La notizia delle lettere di rinuncia all'incarico del critico cinematografico del 'Corriere della Sera' Paolo Mereghetti e dello story editor Massimo Galimberti, anticipata dal sito di 'Repubblica', arriva dopo le polemiche sul mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni. Galimberti, contattato dall'Adnkronos, conferma di aver inviato "una semplice lettera di dimissioni, dopo molti anni di lavoro nella commissione" per "una difformità di vedute sui criteri di valutazione delle opere", che "non riguarda solo un caso" e "non vuole essere un atto di polemica nei confronti della direzione generale cinema del Mic". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Regeni, interrogazione Pd su esclusione docufilm da finanziamenti pubblici Niente finanziamenti al film su Regeni, opposizioni contro Giuli: "É una scelta politica""Il Gruppo Pd della Camera ha depositato un’interrogazione parlamentare al ministro della Cultura Alessandro Giuli (foto) per chiarire per quali... Temi più discussi: Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, si dimettono due commissari Mic; Niente fondi pubblici del Mic al docufilm su Giulio Regeni; Giulio Regeni, niente fondi dal ministero della Cultura per il documentario già prodotto; Il ministero non concede fondi pubblici al film su Giulio Regeni. Non c'è interesse culturale. Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, si dimettono due commissari MicDue dei componenti della commissione che assegna i contributi selettivi al cinema del Mic si sono dimessi. La notizia delle lettere di rinuncia all'incarico del critico cinematografico del 'Corriere ... adnkronos.com Regeni e il finanziamento al docufilm negato, si dimettono due commissari del Ministero della CulturaDue dei componenti della commissione che assegna i contributi selettivi al cinema del Mic si sono dimessi. La notizia delle lettere di rinuncia all’incarico del critico cinematografico del ‘Corriere ... affaritaliani.it Oggi non abbiamo voglia di fare niente. Non venite in negozio… tanto piove. Ci sono le pozzanghere… e pure le rane. E mi raccomando: non scriveteci, non chiamateci e non chiedeteci informazioni su attrezzatura, finanziamenti, noleggio o assistenza. Noi o - facebook.com facebook Il Piano Triennale e il Fondo unico rappresentano una svolta per la ricerca italiana: tempi certi, risorse stabili, bandi calendarizzati. Niente più stop and go ai finanziamenti. Niente più ricerca “a singhiozzo”. La programmazione delle attività è un valore strategic x.com