Niente fuga per il Venezia | con l' Entella finisce 1-1 Samp vittoria in rimonta a Pescara

Il Venezia e l’Entella si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un pareggio di 1-1. La sfida si è svolta senza che nessuna delle due squadre riuscisse a ottenere la vittoria. Nel campionato di serie B, la squadra di Stroppa ha disputato una partita senza successi, mentre la Sampdoria ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Pescara. La gara tra Frosinone e Palermo si è conclusa con un risultato di parità.

Il Venezia capolista si fa beffare dall’Entella. La squadra di Stroppa non riesce ad approfittare del pari tra Frosinone e Palermo per allungare in vetta (la classifica). Al Comunale finisce 1-1: la sblocca subito Haps, nella ripresa Guiu si inventa un gran tiro dalla distanza. Gli ospiti chiudono in dieci per il rosso diretto rimediato da Schingtienne. Annullato nel primo tempo il raddoppio di Adorante per un fuorigioco millimetrico. Capitan Svoboda e compagni restano primi in classifica con 72 punti, sempre a +3 sugli uomini di Alvini. Il risultato non basta alla formazione di Chiappella per allontanarsi dal rischio playout. Per il Sudtirol è un pomeriggio sfortunato: un rigore sbagliato da Casiraghi e addirittura tre legni colpiti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Niente fuga per il Venezia: con l'Entella finisce 1-1. Samp, vittoria in rimonta a Pescara Il pagellone della Serie B: Venezia in fuga per la A, 8. Rinascita Samp, 7La 23ª giornata di Serie B vede il Venezia espugnare il campo del Frosinone, diretta concorrente per il primo posto in classifica. Il Venezia soffre ma batte il Pescara e resta in vetta. Tris Palermo al Sudtirol, cade la SampÈ una sfida incredibile al Penzo tra il Venezia capolista e il Pescara ultimo in classifica.