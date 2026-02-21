Il Venezia soffre ma batte il Pescara e resta in vetta Tris Palermo al Sudtirol cade la Samp

Il Venezia ha vinto contro il Pescara con un gol all’ultimo minuto, grazie a un’azione decisa in area. La squadra di casa ha mostrato determinazione nel tentativo di mantenere il vantaggio, anche se ha subito la rimonta degli avversari. La vittoria permette ai veneti di consolidare la posizione in classifica e di allontanarsi dalla zona calda. La partita ha evidenziato la competitività tra le due formazioni fino al fischio finale.

È una sfida incredibile al Penzo tra il Venezia capolista e il Pescara ultimo in classifica. La squadra di Stroppa rischia fino all'ultimo secondo, ma riesce a imporsi. I padroni di casa sono costretti a inseguire dopo il vantaggio firmato da Di Nardo. Il solito Adorante e Yeboah la ribaltano prima dell'intervallo, poi l'attaccante classe '98 fa doppietta nella ripresa. Soltanto al 75' il tap-in vincente di Hainaut decide la sfida. Capitan Svoboda e compagni salgono a 56 punti e allungano a +3 sul Frosinone secondo, frenato sul 2-2 dall'Empoli nell'anticipo della 26ª giornata. Nulla da fare per gli uomini di Gorgone che restano in fondo alla classifica con 18 punti.