Solidarietà e impegno civico | Carmen Gallini e Valentina Mastroianni premiate dal presidente Mattarella

Il presidente Sergio Mattarella ha premiato due donne che si sono distinte nel sociale. Carmen Gallini e Valentina Mastroianni hanno ricevuto l’onorificenza dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” per il loro impegno civico. La cerimonia si è svolta ieri al Quirinale, con il presidente che ha voluto riconoscere il loro contributo alla comunità.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto di assegnare trentuno onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" ad alcune figure che si sono distinte per il loro impegno nel sociale. Tra queste spiccano due nomi che Pordenone conosce molto bene: Carmen Rosset, presidente de La Via di Natale; e Valentina Mastroianni, la madre del piccolo Cesare, morto nel febbraio 2025 a causa di un tumore. Il Presidente Mattarella ha avuto modo di individuare degli esempi di cittadinanza attiva capaci di tenere insieme alcuni valori che fanno parte della Repubblica italiana come l'impegno civile e dedizione al bene comune.

