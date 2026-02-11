Goggia dal Presidente della Repubblica Mattarella | l' incontro a Cortina

La campionessa di sci Sofia Goggia ha incontrato oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cortina. La medaglia di bronzo nella discesa libera ai Giochi di Milano Cortina è stata ricevuta nella residenza ufficiale. L’incontro, semplice e diretto, è durato pochi minuti, ma ha suscitato molto clamore tra tifosi e appassionati. Goggia ha raccontato di aver parlato delle sue imprese e di come si sente ora dopo il risultato olimpico.

Quanto gli piace lo sport. E soprattutto quanto gli piacciono gli atleti. Sergio Mattarella è arrivato a Cortina poco dopo le 14. 30, dove di certo domani assisterà ad alcune gare dei Giochi, a partire dal SuperG con Federica Brignone e Sofia Goggia. La novità del giorno riguarda proprio Sofia, reduce dal bronzo nella Libera ma anche dalla caduta in Combinata. Nel pomeriggio la campionessa azzurra farà infatti visita al Presidente della Repubblica nella struttura in cui alloggia. Di certo un bel modo per caricarsi in vista dell'impegno di domani dove è attesa da protagonista. Mattarella incontrerà anche il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, e non è escluso che possa essere presente a una delle gare di questa sera con che vedranno impegnati gli azzurri, dunque curling o slittino.

