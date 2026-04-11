Il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, condannata in passato per un procedimento giudiziario. La motivazione ufficiale indicata dal Quirinale riguarda le gravi condizioni di salute di un parente di minore età. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul procedimento giudiziario o sulle circostanze specifiche della condanna.

Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo “Ruby bis”, non entrerà in carcere grazie al provvedimento firmato dal capo dello Stato per “motivi umanitari”. A dare la notizia è stato il programma “Mi manda Rai Tre” e l’annuncio è stato questa mattina dal conduttore Federico Ruffo: “Questa mattina l'anticipazione (alle 8:30 circa) su Mi manda Rai Tre e sul Il Fatto Quotidiano, domani l'inchiesta integrale”. In riferimento alla vicenda della grazia conferita a Nicole Minetti, l’Ufficio stampa del Quirinale precisa che: pic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella. Il Quirinale: "Gravi condizioni di salute di un parente minore"

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Processo Ruby bis, Minetti graziata da Mattarella per motivi di salute di un familiare minorenne

Temi più discussi: Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari, la rivelazione di Mi Manda Rai3. Il Quirinale: Gravi condizioni di salute...; Il Quirinale grazia Nicole Minetti per le gravi condizioni di salute di un minore suo stretto familiare; Nicole Minetti graziata da Nordio e Mattarella. Condannata a 3 anni e 11 mesi: non sconterà nemmeno un giorno; Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari.

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