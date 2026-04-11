Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella Il Quirinale | Gravi condizioni di salute di un parente minore

Da ilgiornale.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, condannata in passato per un procedimento giudiziario. La motivazione ufficiale indicata dal Quirinale riguarda le gravi condizioni di salute di un parente di minore età. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul procedimento giudiziario o sulle circostanze specifiche della condanna.

Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo “Ruby bis”, non entrerà in carcere grazie al provvedimento firmato dal capo dello Stato per “motivi umanitari”. A dare la notizia è stato il programma “Mi manda Rai Tre” e l’annuncio è stato questa mattina dal conduttore Federico Ruffo: “Questa mattina l'anticipazione (alle 8:30 circa) su Mi manda Rai Tre e sul Il Fatto Quotidiano, domani l'inchiesta integrale”. In riferimento alla vicenda della grazia conferita a Nicole Minetti, l’Ufficio stampa del Quirinale precisa che: pic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella. Il Quirinale: "Gravi condizioni di salute di un parente minore"

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Processo Ruby bis, Minetti graziata da Mattarella per motivi di salute di un familiare minorenne

Video Processo Ruby bis, Minetti graziata da Mattarella per motivi di salute di un familiare minorenne

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