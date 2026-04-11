Durante il fine settimana è stata diffusa la notizia che il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti per motivi umanitari, secondo quanto riferito da Mi Manda Rai3. Il Quirinale ha confermato che la decisione è stata presa a causa delle gravi condizioni di salute di un minore. Minetti, ex igienista dentale e consigliera regionale lombarda, è condannata in via definitiva per peculato e induzione alla prostituzione.

Nicole Minetti, l’ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo 'Ruby bis' (le cosiddette cene eleganti), é stata graziata dal Presidente della Repubblica. Lo scrive "Mi manda Rai3". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Ruffo (@federuffooff) Doveva scontare 3 anni e 11 mesi «Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, é stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del Ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d’Appello». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari», la rivelazione di Mi Manda Rai3. Il Quirinale: «Gravi condizioni di salute di un minore»

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«Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari», la rivelazione di Mi Manda Rai3

Temi più discussi: Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari, la rivelazione di Mi Manda Rai3. Il Quirinale: Gravi condizioni di salute...; Nicole Minetti graziata da Nordio e Mattarella. Condannata a 3 anni e 11 mesi: non sconterà nemmeno un giorno; Il Quirinale grazia Nicole Minetti per le gravi condizioni di salute di un minore suo stretto familiare; Caso Ruby, ‘Mi Manda Rai3’: Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari.

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"Mi Manda RaiTre" ha scoperto che Nicole Minetti, l'ex igienista dentale e consigliera regionale lombarda, condannata in via definitiva a un anno e un mese per peculato e a due anni e dieci mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo "Ru - facebook.com facebook

Nicole Minetti è stata graziata da Mattarella. La scelta sulla condanna del processo Ruby bis. «Ecco perché la abbiamo concessa» x.com