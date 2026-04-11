Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari la rivelazione di Mi Manda Rai3 Il Quirinale | Gravi condizioni di salute di un minore

Da ilmessaggero.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana è stata diffusa la notizia che il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti per motivi umanitari, secondo quanto riferito da Mi Manda Rai3. Il Quirinale ha confermato che la decisione è stata presa a causa delle gravi condizioni di salute di un minore. Minetti, ex igienista dentale e consigliera regionale lombarda, è condannata in via definitiva per peculato e induzione alla prostituzione.

Nicole Minetti, l’ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo 'Ruby bis' (le cosiddette cene eleganti), é stata graziata dal Presidente della Repubblica. Lo scrive "Mi manda Rai3". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Ruffo (@federuffooff) Doveva scontare 3 anni e 11 mesi «Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, é stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del Ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d’Appello». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - «Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari», la rivelazione di Mi Manda Rai3. Il Quirinale: «Gravi condizioni di salute di un minore»

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