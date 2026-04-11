L'ex consigliera regionale della Lombardia, condannata in via definitiva per peculato e induzione alla prostituzione nel procedimento 'Ruby bis', è stata oggetto di una grazia concesso dal Presidente della Repubblica. La decisione si basa su motivi umanitari, secondo quanto comunicato ufficialmente. La grazia ha effetto sulla pena complessiva di un anno e un mese per peculato e di due anni e dieci mesi per induzione alla prostituzione.

Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a 1 anno e 1 mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo 'Ruby bis', è stata graziata dal Presidente della Repubblica. Lo ha anticipato la trasmissione Mi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Nicole Minetti graziata da Mattarella e Nordio per motivi umanitariAGI - 'Mi Manda RaiTre' ha anticipato che Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a 1 anno e un mese...

Caso Ruby, ‘Mi Manda Rai3’: Nicole Minetti graziata da Mattarella “per motivi umanitari”(Adnkronos) – 'Mi Manda RaiTre' ha scoperto che Nicole "Minetti, l’ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via...

Processo Ruby bis, Minetti graziata da Mattarella per motivi di salute di un familiare minorenne

Temi più discussi: Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari; Nicole Minetti graziata da Nordio e Mattarella. Condannata a 3 anni e 11 mesi: non sconterà nemmeno un giorno; Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari, la rivelazione di Mi Manda Rai3. Il Quirinale: Gravi condizioni di salute...; Nicole Minetti graziata del presidente della Repubblica per motivi umanitari.

Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitariFonti del Quirinale hanno spiegato che l'atto di clemenza si è fondato anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particol ... tg24.sky.it

«Nicole Minetti graziata dal Presidente della Repubblica per motivi umanitari», la rivelazione di Mi Manda Rai3: «Doveva scontare 3 anni e 11 mesi»Nicole Minetti, l’ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e ... msn.com

La trasmissione Mi manda Rai3 anticipa la notizia: Nicole Minetti ha ricevuto la grazia dalla Presidenza della Repubblica. Fonti del Quirinale confermano che l'atto di clemenza - passato al vaglio del procuratore generale della corte d'appello - è stato dettato " - facebook.com facebook

Nicole Minetti graziata da #Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per i casi Ruby e Rimborsopoli x.com