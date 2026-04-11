Caso Ruby ‘Mi Manda Rai3’ | Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari

Da periodicodaily.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, ex igienista dentale e figura coinvolta nel caso Ruby. La decisione, comunicata attraverso un comunicato ufficiale, è stata motivata con ragioni di carattere umanitario. La grazia riguarda un procedimento penale e si aggiunge a un quadro giudiziario complesso che ha coinvolto diverse persone. La notizia ha suscitato reazioni e commenti nel panorama mediatico italiano.

(Adnkronos) – 'Mi Manda RaiTre' ha scoperto che Nicole "Minetti, l’ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo 'Ruby bis' (le cosiddette cene eleganti), é stata graziata dal Presidente della Repubblica. Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, é stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del Ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d’Appello". Lo annuncia in un post sui social il conduttore di 'Mi... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella. "Motivi umanitari"Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a...

Nicole Minetti graziata da Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per il caso RubyNicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Temi più discussi: Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari; Nicole Minetti graziata dal Presidente della Repubblica per motivi umanitari, la rivelazione di Mi Manda Rai3: Doveva scontare 3 anni...; Canzonissima, stasera 11 aprile: le anticipazioni e gli ospiti; Una Grazia per Nicole Minetti salvata da Nordio e Mattarella.

Grazia a Nicole Minetti: cosa è successo davvero nel caso Ruby bis e perché il Presidente della Repubblica è intervenutoNel panorama delle notizie giudiziarie italiane, emerge un aggiornamento destinato a far discutere: la concessione della grazia a Nicole Minetti, figura centrale nel noto caso Ruby bis. Secondo quanto ... msn.com

caso ruby caso ruby mi manda«Nicole Minetti graziata dal Presidente della Repubblica per motivi umanitari», la rivelazione di Mi Manda Rai3: «Doveva scontare 3 anni e 11 mesi»Nicole Minetti, l’ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla ... ilmessaggero.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.