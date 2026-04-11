Caso Ruby ‘Mi Manda Rai3’ | Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, ex igienista dentale e figura coinvolta nel caso Ruby. La decisione, comunicata attraverso un comunicato ufficiale, è stata motivata con ragioni di carattere umanitario. La grazia riguarda un procedimento penale e si aggiunge a un quadro giudiziario complesso che ha coinvolto diverse persone. La notizia ha suscitato reazioni e commenti nel panorama mediatico italiano.

(Adnkronos) – 'Mi Manda RaiTre' ha scoperto che Nicole "Minetti, l’ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo 'Ruby bis' (le cosiddette cene eleganti), é stata graziata dal Presidente della Repubblica. Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, é stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del Ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d’Appello". Lo annuncia in un post sui social il conduttore di 'Mi... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella. "Motivi umanitari"Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a...

Nicole Minetti graziata da Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per il caso RubyNicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Temi più discussi: Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari; Nicole Minetti graziata dal Presidente della Repubblica per motivi umanitari, la rivelazione di Mi Manda Rai3: Doveva scontare 3 anni...; Canzonissima, stasera 11 aprile: le anticipazioni e gli ospiti; Una Grazia per Nicole Minetti salvata da Nordio e Mattarella.

Grazia a Nicole Minetti: cosa è successo davvero nel caso Ruby bis e perché il Presidente della Repubblica è intervenutoNel panorama delle notizie giudiziarie italiane, emerge un aggiornamento destinato a far discutere: la concessione della grazia a Nicole Minetti, figura centrale nel noto caso Ruby bis. Secondo quanto ... msn.com

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Caso Ruby, 'Mi Manda Rai3': Nicole Minetti graziata da presidente della Repubblica x.com

Caso Ruby, nuovo processo a Milano: cosa succede e chi sono le 22 imputate Link nei commenti - facebook.com facebook