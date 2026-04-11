Il Quirinale ha rilasciato una comunicazione riguardante la grazia concessa a Nicole Minetti, precisando le motivazioni legate alle

Arriva una precisazione dal Quirinale sulla grazia concessa a Nicole Minetti. La notizia era stata data nelle scorse ore dal conduttore di Mi Manda Rai 3, Federico Ruffo. In un post aveva scritto che "l'ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo 'Ruby bis' (le cosiddette cene eleganti), è stata graziata dal Presidente della Repubblica. Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, è stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del Ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d'Appello".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nicole Minetti, "gravi condizioni di salute di un minore": le ragioni della grazia

Grazia a Nicole Minetti. Fonti quirinale: per gravi condizioni di salute di un minoreIn riferimento alla vicenda della grazia conferita a Nicòle Minetti, fonti del quirinale precisano che: «La concessione dell’atto di clemenza - in...

Grazia a Nicole Minetti, fonti del Quirinale: “Concessa per gravi condizioni di salute di un minore”A poche ore dalla pubblicazione della notizia della grazia conferita a Nicole Minetti, il Quirinale ha fatto sentire la sua voce.