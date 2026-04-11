Il Quirinale ha comunicato che la grazia assegnata a Nicole Minetti è stata concessa a causa delle gravi condizioni di salute di un minore. La decisione è stata resa nota poche ore dopo che la notizia era stata pubblicata. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai motivi specifici o alle modalità della concessione. La notizia ha suscitato attenzione nel panorama mediatico.

A poche ore dalla pubblicazione della notizia della grazia conferita a Nicole Minetti, il Quirinale ha fatto sentire la sua voce. Non con una nota ufficiale, bensì con una velina consegnata alle agenzie di stampa. Testuale: “La concessione dell’atto di clemenza – in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d’appello in un ampio parere – si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati. La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori – si legge ancora – non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Nicole Minetti, fonti del Quirinale: “Concessa per gravi condizioni di salute di un minore”

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