Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica

Da ilpost.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, eliminando così la condanna di quasi quattro anni di carcere legata ai processi a suo carico. La decisione riguarda la cancellazione della pena complessiva e rappresenta un provvedimento che modifica lo stato giuridico precedente. La notizia è stata riportata dai media e ha suscitato reazioni di varia natura tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Nicole Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia e nota per il ruolo centrale che ebbe nel cosiddetto “caso Ruby” di cui fu protagonista Silvio Berlusconi, è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non sconterà quindi la condanna in via definitiva a una pena complessiva di 3 anni e 11 mesi in carcere, ricevuta per peculato e favoreggiamento della prostituzione. La notizia è stata scoperta dalla trasmissione televisiva Mi Manda Rai 3 e riferita sabato mattina, ma la decisione del Quirinale in realtà risale a febbraio, scrive il Fatto Quotidiano. La grazia a Minetti aveva ricevuto anche il parere positivo del ministro della Giustizia Carlo Nordio e quello del procuratore capo della Corte d’Appello.🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica

“Nicole Minetti graziata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”Roma, 11 aprile 2026 – Nicole Minetti graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

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«Nicole Minetti graziata dal Presidente della Repubblica per motivi umanitari», la rivelazione

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