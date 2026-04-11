Nicole Minetti è stata graziata da Mattarella La scelta sulla condanna del processo Ruby bis Ecco perché la abbiamo concessa

Il Presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, ex consigliera regionale condannata in via definitiva nel processo

“Mi Manda RaiTre” ha anticipato che Nicole Minetti, l’ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo “Ruby bis”, è stata graziata dal Presidente della Repubblica. «Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, è stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d’Appello», informa sempre, sui social, il conduttore della trasmissione, Federico Ruffo. «Ha un parente minore molto malato, che necessita di cure specializzate». 🔗 Leggi su Open.online

Nicole Minetti graziata da Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per il caso RubyNicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nicole Minetti graziata da Mattarella: era stata condannata a 3 anni e 11 mesi per i casi Ruby e RimborsopoliNicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Temi più discussi: Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari; Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari, la rivelazione di Mi Manda Rai3. Il Quirinale: Gravi condizioni di salute...; Nicole Minetti graziata del presidente della Repubblica per motivi umanitari; Nicole Minetti, ex igienista dentale di Berlusconi, graziata da Mattarella e Nordio.

Nicole Minetti graziata da Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per il caso RubyNicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’ex consigliera regionale lombarda era stata condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni ... fanpage.it

Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitariFonti del Quirinale hanno spiegato che l'atto di clemenza si è fondato anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particol ... tg24.sky.it

==Grazia a Minetti.Fonti Quirinale,grave salute minore familiare = (AGI) - Roma, 11 apr. - 'Mi Manda RaiTre' ha anticipato che Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 1 - facebook.com facebook

NICOLE MINETTI È STATA GRAZIATA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SERGIO MATTARELLA x.com