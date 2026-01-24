Olimpiadi Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la Fondazione Milano Cortina

In vista delle Olimpiadi invernali 2026 e dei Giochi Paralimpici, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano Cortina. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto e collaborazione in vista di un evento che coinvolgerà tutto il Paese, sottolineando l'importanza dello sport come elemento di unione e promozione internazionale.

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali 2026, seguite poi dai Giochi Paralimpici, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto in Quirinale una delegazione della Fondazione Milano Cortina.L'evento si è tenuto giovedì 22 gennaio e tra i presenti c'erano i presidenti.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale i vertici della Fondazione Milano-Cortina 2026, tra cui il presidente Giovanni Malagò e l'amministratore Varnier.

Mattarella incontra una rappresentanza della Fondazione Milano-Cortina 2026

