Niccolò Fabi ad Arezzo concerto in Fortezza il 1 agosto

Niccolò Fabi si esibirà ad Arezzo il 1 agosto, in un concerto che si terrà nella Fortezza Medicea. La decisione di tornare dal vivo deriva dal successo della tournée teatrale dedicata al suo ultimo album “L libertà negli occhi”, che ha riscosso grande entusiasmo tra il pubblico. Durante il concerto, Fabi proporrà i brani più amati e alcune canzoni nuove, accompagnato dalla sua band. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un luogo storico e suggestivo. I biglietti saranno disponibili a breve.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Dopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “L ibertà negli occhi”, quest’estate Niccolò Fabi tornerà live, insieme ai suoi compagni di viaggio, sui palchi delle principali rassegne musicali e di prestigiosi luoghi all’aperto della nostra penisola, tra anfiteatri storici e arene sotto le stelle. Tra le tappe del tour, quella aretina, annunciata oggi per A rezzo Music Fest sabato 1 agosto nella splendida cornice della Fortezza Medicea. Il nuovo tour sarà un’occasione per attraversare i brani più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Niccolò Fabi ad Arezzo, concerto in Fortezza il 1 agosto Niccolò Fabi ad Arezzo Music FestNiccolò Fabi torna dal vivo ad Arezzo Music Fest dopo il grande successo della sua tournée teatrale, che ha registrato il tutto esaurito in molte tappe. Niccolò Fabi in concerto al tramonto a Firenze, i bigliettiNiccolò Fabi terrà un concerto al tramonto a Firenze il 5 luglio, aggiungendosi al cartellone del Musart Festival 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Niccolò Fabi ad Arezzo Music FestTra le tappe del tour, quella aretina, annunciata per Arezzo Music Fest sabato 1 agosto nella splendida cornice della Fortezza Medicea. Il nuovo tour sarà un’occasione per attraversare i brani più ... arezzonotizie.it Niccolò Fabi annuncia le prime date del tour estivoNiccolò Fabi annuncia le prime date del tour estivo, dopo il grande successo del tour teatrale di presentazione di Libertà negli occhi. spettakolo.it ANCHE NICCOLÒ FABI AL MUSART FESTIVAL DI FIRENZE Domenica 5 luglio 2026, al Parco Mediceo di Pratolino di Firenze, il sole scenderà sulle note di Niccolò Fabi, protagonista di un concerto al tramonto (ore 19,30) che promette meraviglie. Un'atmosfe facebook Tener-a-mente, al Vittoriale arriva anche Niccolò Fabi x.com