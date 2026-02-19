Niccolò Fabi in concerto al Belvedere di San Leucio | unica tappa

Niccolò Fabi si esibirà in concerto al Belvedere di San Leucio, una data speciale perché sarà l’unica tappa estiva. La decisione deriva dal grande entusiasmo riscosso durante la tournée teatrale dedicata al suo ultimo album “Libertà negli occhi”. L’artista salirà sul palco insieme ai suoi musicisti, offrendo uno spettacolo intimo e coinvolgente. L’evento è stato annunciato dopo settimane di attesa da parte dei fan, che potranno ascoltare dal vivo le canzoni più amate. La serata promette di essere un’occasione unica per gli appassionati di musica italiana.

Niccolò Fabi in concerto al Belvedere di San Leucio. Dopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell'ultimo album "Libertà negli occhi", quest'estate Niccolò Fabi tornerà live, insieme ai suoi compagni di viaggio, sui palchi delle principali rassegne musicali e di prestigiosi luoghi all'aperto della nostra penisola, tra anfiteatri storici e arene sotto le stelle. Sabato 13 giugno 2026 si esibirà al Belvedere di San Leucio, a Caserta, nel suo unico concerto in Campania. Il nuovo tour sarà un'occasione per attraversare i brani più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse.