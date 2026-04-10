Nerviano cadavere trovato in auto finita in un laghetto | si cercano altri corpi

A Nerviano, un'auto è finita in un laghetto e all’interno è stato trovato il corpo di una donna di 72 anni, scomparsa ieri e di cui era stata denunciata la scomparsa. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall’abitacolo e ora sono in corso le ricerche per verificare se ci siano altri corpi nelle vicinanze. La zona è stata delimitata per le indagini.

Macabra scoperta aNerviano, nel Milanese.Il corpo senza vita di una persona è stato trovato dai vigili del fuoco in un’automobile finita nel laghettodel piccolo centro abitato, in via Giovanni XXXIII. Non si può escludere, al momento, la presenza di altri corpi. Il rinvenimento del cadavere è avvenuto questa mattina. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo di una donna da un’auto precipitata in un laghetto del piccolo comune distante circa 25 km dal capoluogo lombardo. Si tratterebbe di una 72enne di cui era stata denunciata la scomparsa. Non sarebbe invece un uomo, come era stato fatto sapere dagli stessi vigili nei primi momenti successivi al ritrovamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nerviano, cadavere trovato in auto finita in un laghetto: si cercano altri corpi Il cadavere di un uomo trovato in un'auto finita in un laghetto a NervianoIl corpo senza vita di una persona al momento non identificata è stato recuperato dai vigili del fuoco del Comando di Milano, all’interno di una... Milano, trovato cadavere in auto nel laghetto di Nerviano(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una persona, al momento non identificata, è stato recuperato poco fa dai vigili del fuoco del comando di Milano,... Temi più discussi: Tragedia nel Milanese, trovata un'auto sommersa nel laghetto: recuperato il corpo di una persona; Milano, trovato cadavere in auto nel laghetto di Nerviano; Milano, trovato cadavere in auto nel laghetto di Nerviano; Milano: recuperato un cadavere nel laghetto di Nerviano, si cercano altre persone. Auto finita in un laghetto a Nerviano, cadavere di un uomo recuperato dai vigili del fuoco: era nell'abitacoloNerviano, provincia di Milano: rinvenuta auto sommersa dalle acque di un laghetto locale, all'interno il cadavere di una persona ... virgilio.it Trovato il cadavere di un uomo in un’auto precipitata in un laghetto nel Milanese: indagano i carabinieriI vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un’auto nel laghetto di Nerviano a Milano. Indagano i carabinieri sulle cause dell’incidente. fanpage.it Sul posto il distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre a 118 e carabinieri di Legnano e Nerviano - facebook.com facebook I vigili del fuoco hanno estratto il corpo di un 72enne da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese #ANSA x.com