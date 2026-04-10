Uomo trovato morto in un’ auto finita in un laghetto a Nerviano

Questa mattina a Nerviano, i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il corpo di un uomo trovato all’interno di un’auto finita in un laghetto. L’auto era immersa nell’acqua e si trovava in una zona vicino a un corso d’acqua della provincia di Milano. I soccorritori hanno estratto il corpo senza vita e hanno avviato le procedure di rito. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei vigili del fuoco. Questa mattina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo da un’auto precipitata in un laghetto a Nerviano, in provincia di Milano. L’intervento è stato immediato e ha richiesto l’impiego di diverse squadre specializzate. Verifiche in corso sull’abitacolo. Le operazioni non sono ancora concluse: i soccorritori sono in attesa dell’arrivo dei sommozzatori, che avranno il compito di controllare l’interno del veicolo per escludere la presenza di altre persone. Cause ancora sconosciute. Al momento, le cause dell’incidente restano ignote. Non è ancora chiaro cosa abbia portato l’auto a finire nel laghetto, e saranno necessari ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Uomo trovato morto in un’ auto finita in un laghetto a Nerviano Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghettoI vigili del fuoco hanno estratto stamani il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Milano, uomo trovato morto in un'auto finita in un laghettoI vigili del fuoco hanno estratto venerdì mattina il corpo senza vita di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Temi più discussi: Uomo trovato morto in casa, giallo nel Vicentino; È stato trovato un cadavere in un bosco alle porte di Milano; Vicenza, uomo trovato morto in una pozza di sangue in casa a Monticello Conte Otto. Si indaga per omicidio; Tragedia a Calolziocorte: uomo trovato morto in auto. Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghettoI vigili del fuoco hanno estratto stamani il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Sono ora in attesa dell'arrivo dei sommozzatori per escludere che nell'abi ... ansa.it Finisce con l’auto nel fosso: trovato morto ore dopo a Novara. La famiglia in cerca di testimoniÈ stato trovato morto Davide Mafezzoni, 58 anni, dopo un’uscita di strada sulla provinciale 12 tra Mosezzo e Casaleggio, nel Novarese ... fanpage.it ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 9.4.26 In studio: Marco Capulli SOMMARIO - Trovato senza vita in casa uomo di 60 anni alle porte di Arezzo a causa forse di una stufa. - Due casi di violenza domestica: disposto l'allontanamento di un uomo dalla madre e dete - facebook.com facebook Vicenza, uomo trovato morto in una pozza di sangue in casa. Giallo a Monticello Conte Otto, ferito il coinquilino x.com