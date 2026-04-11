A tre giornate dalla fine del campionato, la classifica del girone B vede in testa insieme Ascoli e un'altra squadra, con gli amaranto che mantengono un vantaggio di un gol nello scontro diretto. La vittoria nelle prossime partite sarà decisiva per determinare la promozione, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni risultato, consapevoli che ogni punto può fare la differenza. La tensione cresce in vista delle ultime sfide stagionali.

di Luca Amorosi Il momento è delicato. A tre partite dal termine, e Ascoli condividono la vetta della classifica del girone B, con gli amaranto che conservano ancora un gol di vantaggio nello scontro diretto che varrebbe la serie B se così finisse la stagione. Per parlare di un contesto del genere, da dentro o fuori e fatto di crocevia decisivi, chi meglio di un calciatore aretino che ha fatto la storia del Cavallino da giocatore prima e da allenatore poi e che, in poco più di un minuto, ha cambiato il destino di un’intera stagione con la sua indimenticabile rovesciata dei sogni che condusse dal baratro alla gloria, dalla tragedia alla salvezza in pochi attimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Neri: "Arezzo, ora non fare calcoli. Vinciamole tutte e torniamo in B"

Leggi anche: Conte ci crede: “Vinciamole tutte”

“Vinciamole tutte!”, Conte indica la strada alla sua squadraLa Gazzetta dello Sport, sulle colonne odierne, parla degli obiettivi di questo finale di stagione del Napoli di Antonio Conte: Il Napoli si prepara...

Si parla di: Tutela giuridica degli animali, ad Arezzo un convegno tra diritto, etica e società; Nido a Laterina: Neri contro Tassini. Perso il treno Pnrr, è caccia ai fondi.