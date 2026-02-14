Antonio Conte ha dichiarato con convinzione: “Vinciamole tutte” mentre partecipava a una sessione di allenamento a Castel Volturno, dove ha motivato la squadra con un discorso energico.

Arrendersi non è un’opzione. A Castel Volturno il messaggio è chiaro e porta la firma di Antonio Conte, che continua a guardare la classifica con la convinzione di chi non ha alcuna intenzione di mollare la corsa. Lo scudetto è ancora cucito sul petto del Napoli e, finché la matematica lo consente, la battaglia resta aperta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni nello spogliatoio azzurro avrebbe preso forma un’idea tanto ambiziosa quanto radicale. “La pazza idea di Antonio Conte: vinciamole tutte e poi si vedrà. Mancano 14 partite alla fine del campionato, il Napoli non avrà altri impegni e gli infortunati prima o poi rientreranno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte ci crede: “Vinciamole tutte”

