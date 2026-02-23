Cade dalla scala mentre pota un ulivo e sbatte la testa | morto un uomo nel Frusinate

Un uomo di 79 anni ha perso la vita a Ferentino dopo essere caduto dalla scala mentre potava un ulivo nel suo terreno. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di equilibrio durante il lavoro. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La tragica scena si è svolta in un momento di routine agricola, lasciando sgomenti i residenti del quartiere. La vicenda rimane sotto osservazione delle forze dell'ordine.

