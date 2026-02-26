A Trani, una donna di 69 anni è stata arrestata in relazione alla morte di un uomo per overdose. La donna è coinvolta in un caso che riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla diffusione di droghe nella zona. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell'accaduto e sulle responsabilità.

Il Tribunale di Trani ha emesso, su richiesta della Procura, una misura cautelare in carcere nei confronti di una donna di sessantanove anni, presunta responsabile dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro delitto. L’arresto è stato eseguito dopo una complessa indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani. L’indagine è scaturita dal decesso di un uomo di 53 anni avvenuto nell’aprile 2025 all’interno della sua autovettura ad Andria, attribuito a un’intossicazione da cocaina. Le indagini e l’identificazione della sospettata Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dal ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 53 anni ad Andria nell’aprile 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Andria, 53enne morto per intossicazione da cocaina: arrestata una donna di 69 anni

