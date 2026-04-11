Nelle viscere di Lecco alla scoperta di resti e sotterranei del castello Come partecipare

A Lecco si tengono nuove visite guidate ai resti e ai sotterranei del castello, organizzate dalla delegazione locale del FAI in collaborazione con il Comune. L'iniziativa, molto richiesta, vede la partecipazione di volontari tra cui Luigi Rosci e Verena Argiolas. Le visite permettono di esplorare le parti sotterranee e i resti del castello situato nel centro della città. È possibile iscriversi attraverso le modalità indicate dagli organizzatori.

Una nuova (richiestissima) visita ai resti e ai sotterranei del castello di Lecco. L'iniziativa è promossa ancora una volta dalla delegazione FAI di Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco e sarà condotta da Luigi Rosci, Verena Argiolas e altri volontari.Data, orari, gruppiIl prossimo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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