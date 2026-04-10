Leonardo perché Giorgia Meloni ha cacciato Cingolani e cosa c’entra Michelangelo Dome

La premier ha deciso di sostituire l’amministratore delegato di Leonardo, nominando alla presidenza Francesco Macrì e Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha portato a un cambio di gestione all’interno dell’azienda. Questa operazione si inserisce in un quadro di riorganizzazione strategica, senza che siano stati resi noti dettagli sulle motivazioni specifiche alla base delle scelte.

Alla fine l’ha fatto davvero. La premier Giorgia Meloni ha sostituito l’amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani indicando alla presidenza Francesco Macrì e per il ruolo di ad Lorenzo Mariani, l’attuale ad di Mbda Italia. Lo ha fatto nonostante l’alzata di scudi del mercato per i risultati brillanti conseguiti in questi anni. E nonostante i contrasti che ha generato nel suo stesso governo la decisione, con il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha provato fino all’ultimo a farle cambiare idea. Ma cosa è successo per spingere Palazzo Chigi a prendere questa decisione? Le narrazioni sono contrastanti. Ma secondo molti dietro c’è Michelangelo Dome. 🔗 Leggi su Open.online

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