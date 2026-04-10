Leonardo perché Giorgia Meloni ha silurato Cingolani e il ruolo di Michelangelo Dome

Giorgia Meloni ha deciso di sostituire l'amministratore delegato di Leonardo con Lorenzo Mariani e di nominare Francesco Macrì come nuovo presidente. La mossa è stata comunicata dopo una serie di resistenze e risultati che non sono stati ritenuti soddisfacenti. La decisione riguarda anche il ruolo di Michelangelo Dome, che è stato coinvolto nel cambio ai vertici dell'azienda.

La decisione è arrivata alla fine, nonostante le resistenze e i risultati. Giorgia Meloni ha scelto di cambiare i vertici di Leonardo, sostituendo l’amministratore delegato Roberto Cingolani con Lorenzo Mariani, mentre alla presidenza è stato indicato Francesco Macrì. Una scelta che ha sorpreso il mercato, irritato per l’uscita di scena di un manager che aveva portato risultati solidi, e che ha aperto una frattura politica interna, con il ministro della Difesa Guido Crosetto contrario fino all’ultimo. Dietro la decisione non c’è una sola spiegazione, ma una stratificazione di motivazioni industriali, politiche e personali. Il nodo centrale sembra essere il progetto Michelangelo Dome, un sistema di difesa basato su intelligenza artificiale per la protezione dello spazio aereo, concepito sulla falsariga dell’Iron Dome israeliano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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