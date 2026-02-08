Scuola elementare Camerani a Ravenna rotto il riscaldamento | alunni trasferiti fino a quando

A Ravenna, la scuola elementare Camerani ha spento i termosifoni dopo che la conduttura principale dell’impianto di riscaldamento si è rotta. Gli alunni sono stati trasferiti in altre strutture mentre i tecnici lavorano per riparare il guasto, ma ancora non si sa quando il riscaldamento tornerà a funzionare.

Ravenna, 8 febbraio 2026 – La rottura della conduttura di adduzione principale dell ’impianto di riscaldamento della scuola primaria Camerani, situata a Ravenna al civico 36 di via Bargigia, ha reso necessario un intervento tecnico complesso. Per poter garantire continuità del servizio scolastico in condizioni adeguate, è stata individuata una soluzione provvisoria, consistente nell’ installazione, per ogni aula, di un impianto di riscaldamento con pompe di calore. Considerando che la realizzazione di tale intervento richiede un periodo stimato della durata di un paio di settimane, compatibilmente con la situazione meteo, a partire da domani (lunedì), otto classi saranno temporaneamente trasferite alla scuola primaria Torre, mentre altre sei classi svolgeranno le lezioni alla scuola secondaria Don Minzoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

