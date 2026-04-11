Nel Pd volano gli stracci Sordi bacchetta Barattini | Nessun voto su Benfatto

Nel Partito Democratico si registrano tensioni interne con scontri pubblici tra i membri. Un esponente del partito ha dichiarato che non ci saranno votazioni riguardo a una determinata candidatura. Intanto, altri dirigenti attaccano pubblicamente un collega, criticando le sue affermazioni e accentuando le divisioni all’interno dell’organizzazione. La situazione rischia di complicare ulteriormente le dinamiche del partito a livello locale.

Mentre la coalizione si affretta a censurare le parole in libertà del segretario provinciale del Psi Angelo Zubbani e fa quadrato intorno alla sindaca Serena Arrighi e alla sua tenuta in vista di un eventuale secondo mandato, nel Partito democratico volano gli stracci e c’è chi ancora deve digerire il rimpasto di giunta e il siluro all’assessore Lara Benfatto, lanciato senza alcun rispetto delle liturgie di partito. Così la segreteria provinciale del Partito democratico si affretta a bacchettare l’unione comunale e in una nota fa notare al segretario carrarese Luca Barattini le procedure da seguire prima di prendere decisioni "politiche rilevanti come il cambio di un assessore". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel Pd volano gli stracci. Sordi bacchetta Barattini: "Nessun voto su Benfatto" Volano gli stracci nel Pd: il segretario Massimo Vannuccini si è dimessoPistoia, 24 febbraio 2026 – Volano gli stracci nel Partito Democratico pistoiese. Volano stracci nel Pd campano, Picierno minaccia querela a Morniroli per post su ministro israelianoTempo di lettura: 3 minutiVolano gli stracci nel Pd campano, tra le diverse anime.