Nel Partito Democratico campano, il confronto tra i membri si fa acceso dopo che Picierno ha minacciato di querelare Morniroli per un post su un ministro israeliano. La discussione si accende sui social, con toni che si fanno sempre più duri. Un confronto che mette in evidenza le tensioni interne al partito.

Tempo di lettura: 3 minuti Volano gli stracci nel Pd campano, tra le diverse anime. E si arriva a minacce di querela. L’oggetto del contendere però è ufficialmente una questione personale, e non politica. “ Mi dicono che – scrive un post l’europarlamentare Pina Picierno – l ’Assessore regionale della Campania in quota Schlein, il Dott. Morniroli, che si esibiva interessanti esternazioni, alcune passibili di querela, sia presente e molto vocale all’iniziativa del Partito Democratico a Napoli”. Picierno, volto dell’area riformista Pd, parla dell’iniziativa in corso al Complesso monumentale Santa Chiara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Volano stracci nel Pd campano, Picierno minaccia querela a Morniroli per post su ministro israeliano

Il nome di Morniroli, assessore regionale della Campania, è finito al centro di polemiche dopo aver partecipato a un evento del Pd a Napoli.

Durante un confronto acceso, Conte e il Pd si sono scontrati, scatenando una vera e propria rissa politica.

