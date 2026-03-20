Roma esplosione al parco degli Acquedotti | due morti La pista anarchica Stavano costruendo una bomba

Nella notte, nel parco degli Acquedotti a Roma, si è verificata un'esplosione che ha causato due morti. I soccorritori sono intervenuti questa mattina alle otto, dopo aver ricevuto la segnalazione del crollo di un casolare nella zona. Le indagini puntano a una pista anarchica, con alcuni testimoni che riferiscono di attività legate alla costruzione di una bomba.

ROMA - Un boato nel cuore della notte ma l’allarme per il crollo del casolare nel parco degli Acquedotti è scattato solo questa mattina intorno alle 8. È stato un runner a notare l’edificio crollato. Così è scattata la catena dei soccorsi: arrivati sul posto i pompieri hanno trovato tra le macerie il corpo di un uomo e poi quello di una donna. Le indagini sono ora assegnate agli investigatori della polizia Scientifica, della squadra Mobile e della Digos. La donna morta è Sara Ardizzone, nome collegato all’ambiente anarchico. Per il riconoscimento sarebbero stati utili anche alcuni tatuaggi sui corpi. Per l'uomo si attendono conferme. Braccio mutilato Intanto gli investigatori stanno procedendo per identificare i due corpi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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