Fontecchio-show nella notte NBA | Miami sorride a Est e Ovest si decidono gli ultimi incastri

Durante la notte NBA, tutte e 30 le squadre sono scese in campo nella penultima giornata di regular season. Sono stati definiti alcuni degli incastri per i playoff, i play-in e le posizioni finali, con Miami che ha ottenuto un risultato positivo. In contemporanea, si sono ancora aperti alcuni spazi di manovra sia nella Eastern Conference che nella Western Conference. La stagione regolare sta per concludersi e le classifiche si stanno delineando definitivamente.

Notte pienissima in NBA, con tutte e 30 le squadre in campo nella penultima giornata di regular season e tanti verdetti ancora da definire tra playoff, play-in e gerarchie finali. A Est si muove parecchio. Gli Heat vincono 140-117 e si avvicinano, mentre Atalanta si assicura definitivamente un posto nei playoff battendo Cleveland grazie ai 29 punti di CJ McCollumm e alla tripla doppia di Dyson Daniels. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it NBA: Miami torna a vincere con Fontecchio, show di Doncic contro DenverSette partite nella notte NBA: successo per gli Heat con 15 punti di Simone Fontecchio, tripla doppia mostruosa di Luka Doncic contro i Nuggets,... NBA, ad Ovest vincono Spurs e Nuggets. Boston straripante contro gli Heat di FontecchioLos Angeles, 2 aprile 2026 – A poche gare dal termine della stagione regolare, continua la lotta a distanza per la seconda piazza della Western... Argomenti più discussi: NBA, i risultati della notte (11 aprile): tutti in campo! Fontecchio trascina gli Heat; NBA, Fontecchio parte in quintetto: 8 punti e 4 assist, Miami travolge Washington; Fontecchio protagonista contro Washington, show Wembanyana a San Antonio: i risultati Nba; NBA, i risultati della notte (5 aprile): Jokic trascina i Nuggets, Spurs battuti all’overtime. Vincono gli Heat di Fontecchio. Fontecchio protagonista contro Washington, show Wembanyana a San Antonio: i risultati NbaROMA (ITALPRESS) – C’è la firma di Simone Fontecchio sulla vittoria per 140-117 dei Miami Heat contro i Washington Wizards. L’azzurro in ventisei minuti realizza 24 punti (massimo stagionale), con 6 t ... italpress.com 24 punti per Fontecchio, primato stagionale. Poi per carità Washington è un po' il "tana libera tutti", però ce li prendiamo comunque ben volentieri... x.com Tutte le 30 squadre in campo nella penultima notte di regular season NBA. Brilla, e non poco, Simone Fontecchio - facebook.com facebook