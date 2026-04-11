nazionale senza filtro

Gli italiani sono pronti a sognare di nuovo la partecipazione ai Mondiali di calcio, nonostante le recenti delusioni. La possibilità di essere ripescati è arrivata dopo che sono stati esclusi dalla fase finale, ma ora si valuta la possibilità di rientrare in modo diretto o tramite ripescaggio. La decisione finale spetta agli organismi competenti, che devono esaminare i criteri e le procedure previste.

Per gli italiani - convinti che più sleale è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere - la notizia è che possiamo essere ripescati ai Mondiali di calcio. Il fatto che il ministro per lo Sport dica che «l'ipotesi è improbabile» significa che ci sono buone possibilità. Tenendo conto uno - che tutto è legato alla guerra in Iran e due che il calcio è una guerra, le combinazioni attualmente sono cinque. Uno: la guerra finisce (o continua, è uguale) e l'Iran partecipa normalmente ai Mondiali. In quel caso i calciatori italiani restano misere schiappe, strapagate e viziate. Due: l'Iran si ritira e viene sostituito dagli Emirati Arabi in quanto primi degli esclusi in Asia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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