Numero 1 senza nazionale | il caso Svilar

Negli ultimi giorni, i calciatori della Roma hanno lasciato il centro sportivo di Trigoria per unirsi alle rappresentative nazionali. Tra loro si trova anche il portiere Svilar, noto per essere il numero uno senza nazionalità italiana. La squadra si prepara così alle prossime competizioni internazionali, mentre le attività di allenamento continuano con i giocatori rimasti in città.

Come da prassi, negli ultimi giorni i migliori calciatori della Roma hanno lasciato Trigoria per recarsi ai ritiri delle rispettive nazionali. Tutti tranne uno: Mile Svilar. Sebbene il numero 1 giallorosso sia uno dei migliori portieri della Serie A, su di lui pende, dal 2021, il momentaneo divieto di essere convocato da una nazionale maggiore. Ovviamente i suoi avvocati stanno lavorando incessantemente per liberare il ragazzo dal divieto. Ma al momento un cavillo riguardante l’età sta frenando tutte le intenzioni di Svilar Le regole FIFA. Le regole della FIFA parlano chiaro: dal 2020 un calciatore può cambiare il proprio paese di rappresentanza rispettando alcuni necessari requisiti: innanzitutto, deve essere già in possesso del passaporto del paese al quale vuole unirsi nel momento in cui gioca con l’altro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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