In 200 per Futuro Nazionale | Senza vergogna a destra

Un evento ha attirato almeno 200 simpatizzanti a Pisa, quando si sono riuniti in sala Kinizica delle Officine Garibaldi. La presenza numerosa è dovuta alla prima assemblea costituente di Futuro Nazionale, organizzata per discutere le future strategie del movimento. Tra i partecipanti, molti hanno espresso opinioni forti sulle scelte politiche del centrodestra, evidenziando un atteggiamento di sfida e sfrontatezza. La discussione si concentra ora sulle prossime iniziative del gruppo.

Sono almeno 200 i simpatizzanti che ieri hanno gremito la sala Kinizica delle Officine Garibaldi per la prima assemblea costituente pisana di Futuro nazionale. Il generale Roberto Vannacci si collega da remoto, per qualche minuto, ma l'occasione è ghiotta per il deputato, ex Lega, Edoardo Ziello, di annunciare che "il nostro tenente colonnello Angelo Ciavarrella è stato appena nominato responsabile provinciale del partito". Tuttavia non siamo a un briefing militare, al netto di un linguaggio che sovente richiama quello dei soldati, ma alla prima uscita pubblica del partito di Vannacci, fondato "sulla coerenza delle scelte e dei comportamenti", scandisce il parlamentare, "e senza vergognarci di dire che siamo di destra", chiosa la responsabile nazionale del tesseramento Anna Maria Frigo.