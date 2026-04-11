Navi da guerra americane attraversano Hormuz l' alt di Teheran al cacciatorpediniere | Se prosegui sarai attaccato E scompare il segnale

Due navi da guerra statunitensi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, una zona considerata strategica e spesso al centro di tensioni tra Stati Uniti e Iran. Durante il passaggio, un cacciatorpediniere americano ha ricevuto un messaggio dall’equipaggio iraniano che lo ha avvisato: “Se prosegui, sarai attaccato”, e successivamente il segnale è scomparso. La manovra si inserisce in un contesto di crescente attenzione militare nella regione.

Navi da guerra americane attraversano Hormuz. La prima avvisaglia arriva dalla presenza di un cacciatorpedieniere degli Stati Uniti segnalato nello Stretto. La notizia arriva improvvisa in mattinata quando diversi sistemi di tracciamento marino (da MarineTraffic a VesselFinder) hanno identificato un segnale AIS di una nave da guerra della flotta degli Stati Uniti, un lanciamissili USS Michael Murphy della classe Arleigh Burke. Il cacciatorpedieniere è stato intercettato mentre navigava nelle acque del Golfo Persico diretto verso lo strategico punto di strozzatura dello Stretto. Poi il segnale è sparito. Questo tracciamento riveste però un'importanza significativa.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Navi da guerra americane attraversano Hormuz, l'alt di Teheran al cacciatorpediniere: «Se prosegui sarai attaccato». E scompare il segnale Leggi anche: Navi da guerra Usa attraversano Hormuz, il giallo del segnale satellitare del cacciatorpediniere scomparso all'improvviso Hormuz: navi giapponesi, francesi e dell'Oman attraversano lo Stretto. Così Teheran fa passare «gli amici»Secondo i dati di navigazione, tre petroliere gestite da compagnie omanite, una portacontainer di proprietà francese e una gasiera di proprietà...