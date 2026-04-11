Naughty Dog sta lavorando a un nuovo progetto, ma sembra che ci sia anche un ritorno inatteso di una vecchia proprietà intellettuale. La società, nota per le sue produzioni di rilievo, ha lasciato intendere che potrebbe annunciare qualcosa di importante per i suoi fan più affezionati. La notizia ha suscitato curiosità tra gli appassionati, che attendono con ansia aggiornamenti ufficiali sulla prossima uscita.

C’è grande attesa per la prossima opera videoludica di Naughty Dog, ma pare che lo studio di punta di Playstation abbia in serbo per i suoi fan storici una grandissima sorpresa che potrebbe addirittura oscurare la nuova IP. Scopriamo di cosa si tratta e quando potremmo vederlo girare sulle nostre console casalinghe. L’attuale generazione di console è stata atipica rispetto alla storia del medium videoludico. Non solo perché a differenza delle precedenti c’è stato un cambio dei costi di mercato (i prezzi di giochi e console sono saliti col tempo invece che abbassarsi a causa delle contingenze economico-sociali di questi anni), ma anche e soprattutto per un cambio di modello di vendita e di strategie di produzione. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Naughty Dog, dietro Intergalactic c’è un’altra grossa IP: si tratta di un ritorno inaspettato

Uncharted 5: Naughty Dog ha scartato il sequel per nuovi IPNaughty Dog ha considerato lo sviluppo di Uncharted 5 tra il 2019 e il 2020, ma ha poi preferito investire su altri titoli.

Naughty Dog è al lavoro su un nuovo gioco multiplayer e multipiattaforma, suggerisce un indizioNaughty Dog potrebbe essere al lavoro su un nuovo gioco multiplayer e multipiattaforma, stando a un indizio emerso da alcuni annunci di lavoro...

novità su Intergalactic: il nuovo gioco di Naughty Dog uscirà nel 2027 #videogiochi #playstation

Naughty Dog oltre Intergalactic: il secondo gioco in sviluppo è Uncharted, per un insiderRumor suggerisce un possibile nuovo capitolo di Uncharted in sviluppo presso Naughty Dog, ma manca ancora un annuncio ufficiale. everyeye.it

Non solo Intergalactic: Naughty Dog è al lavoro su un secondo videogioco con Druckmann alla produzioneNeil Druckmann, presidente di Naughty Dog e mente dietro grandi videogiochi come The Last of Us: Parte 2 e Uncharted 4, è attualmente impegnato su Intergalactic: The Heretic Prophet, una nuova IP ... it.ign.com