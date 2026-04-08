Tra il 2019 e il 2020, Naughty Dog aveva valutato la possibilità di realizzare Uncharted 5, ma successivamente ha deciso di non procedere con quel progetto. L’azienda ha scelto di concentrare le risorse su altri titoli e nuovi indirizzi di sviluppo, lasciando da parte il sequel della saga di avventure. Attualmente, non ci sono piani ufficiali per un quinto capitolo della serie Uncharted.

Naughty Dog ha considerato lo sviluppo di Uncharted 5 tra il 2019 e il 2020, ma ha poi preferito investire su altri titoli. L’operazione è stata rivelata da Tom Henderson, che ha dettagliato le dinamiche interne dello studio. L’idea di dare continuità alla saga di Uncharted è stata vagliata più volte dai responsabili della produzione. I piani preliminari per il quinto capitolo erano già stati tracciati prima che l’emergenza sanitaria globale cambiasse le priorità aziendali. Nonostante l’interesse iniziale, i vertici hanno deciso di spostare le risorse verso progetti differenti. In particolare, lo studio ha scelto di dare precedenza a The Last of Us Online, un titolo che però è stato successivamente cancellato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uncharted 5: Naughty Dog ha scartato il sequel per nuovi IP

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