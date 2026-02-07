Naughty Dog sta cercando nuovi sviluppatori e ha lasciato intuire che sta lavorando a un titolo multiplayer, disponibile su più piattaforme. Per ora, l’azienda non conferma nulla, ma l’indizio si fa sempre più forte.

Naughty Dog potrebbe essere al lavoro su un nuovo gioco multiplayer e multipiattaforma, stando a un indizio emerso da alcuni annunci di lavoro pubblicati dallo studio. Si tratta di informazioni ancora molto preliminari, ma sufficienti per riaccendere l’attenzione sul futuro del team californiano. Il contesto è delicato, considerando la recente cancellazione del progetto multiplayer di The Last of Us da parte di Sony. Proprio per questo, il possibile ritorno su un’esperienza online appare tutt’altro che scontato. Eppure, alcuni dettagli lasciano intendere che qualcosa si stia muovendo. L’indizio principale arriva da un annuncio per la posizione di “Senior Sound Designer (Contingent)”, incentrato sulla creazione e implementazione di effetti sonori all’interno di un gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Naughty Dog è al lavoro su un nuovo gioco multiplayer e multipiattaforma, suggerisce un indizio

Un nuovo indizio potrebbe indicare l'imminente apertura dei preordini di Saros.

