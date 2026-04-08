Nasce Fondazione Acea | al centro acqua giovani e innovazione per creare valore sociale e culturale

È stata annunciata la nascita della Fondazione Acea, un nuovo ente dedicato alla promozione di progetti legati all'acqua, ai giovani e all’innovazione. La fondazione si propone di sviluppare iniziative che abbiano un impatto sociale e culturale, coinvolgendo diverse realtà del territorio. L’obiettivo è creare una rete di collaborazione tra enti pubblici, privati e cittadini, puntando su progetti che valorizzino le risorse locali e stimolino la crescita sociale.

Acqua, giovani e innovazione: sono le parole d’ordine intorno a cui nasce la Fondazione Acea, istituita con la missione principale di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, industriale e culturale dell’Azienda fondata a Roma nel 1909 dal sindaco Ernesto Nathan e dall’assessore ai servizi tecnologici, l’economista Giovanni Montemartini, per dare impulso alla trasformazione della Capitale. La Fondazione Acea: la memoria e il futuro. La Fondazione non avrà però solo la natura di “custode” del patrimonio storico aziendale, già al centro della mostra Heritage che ha ricevuto importanti riconoscimenti entrando nella short list dei finalisti del Premio Cultura+Impresa 2025–2026. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Sabrina Fiorino, già responsabile delle iniziative culturali di Acea, ci anticipa la mission, i primi progetti e le attività della neonata Fondazione Acea con cui l’azienda rafforza e ufficializza il suo impegno nell’arte e nella cultura https://shorturl.at/RCzQo - facebook.com facebook