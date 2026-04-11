Napoli tenta furto e aggredisce turista a bordo di un bus

Da anteprima24.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, su un autobus gestito dall'azienda di trasporti pubblici, un uomo ha cercato di sottrarre denaro e altri oggetti dalla borsa di una turista tedesca. Durante il tentativo, l’uomo ha aggredito la donna. La scena si è svolta nelle ore recenti e sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno fermato il presunto responsabile. La turista è rimasta illesa e ha fornito la propria versione dell’accaduto alle autorità.

Tempo di lettura: 2 minuti A bordo di un bus Anm, a Napoli, ha tentato di rubare soldi ed altro dalla borsa di una turista tedesca. E quando la vittima, che era insieme al figlio minorenne, se n’è accorta, l’uomo ha reagito con violenza aggredendola e facendo scattare il panico a bordo del mezzo. E’ avvenuto nella serata di giovedì 9 aprile: all’esito del giudizio per direttissima, l’uomo, un 37enne originario del Ciad, è stato riconosciuto colpevole dei reati di tentato furto, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ stata la Polizia Locale ad intervenire. Il conducente del mezzo, giunto in piazza Dante, ha infatti richiesto l’intervento degli agenti in servizio all’Unità Operativa Avvocata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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