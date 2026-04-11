A Napoli, su un autobus gestito dall'azienda di trasporti pubblici, un uomo ha cercato di sottrarre denaro e altri oggetti dalla borsa di una turista tedesca. Durante il tentativo, l’uomo ha aggredito la donna. La scena si è svolta nelle ore recenti e sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno fermato il presunto responsabile. La turista è rimasta illesa e ha fornito la propria versione dell’accaduto alle autorità.

Tempo di lettura: 2 minuti A bordo di un bus Anm, a Napoli, ha tentato di rubare soldi ed altro dalla borsa di una turista tedesca. E quando la vittima, che era insieme al figlio minorenne, se n’è accorta, l’uomo ha reagito con violenza aggredendola e facendo scattare il panico a bordo del mezzo. E’ avvenuto nella serata di giovedì 9 aprile: all’esito del giudizio per direttissima, l’uomo, un 37enne originario del Ciad, è stato riconosciuto colpevole dei reati di tentato furto, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ stata la Polizia Locale ad intervenire. Il conducente del mezzo, giunto in piazza Dante, ha infatti richiesto l’intervento degli agenti in servizio all’Unità Operativa Avvocata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, tenta furto e aggredisce turista a bordo di un bus

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Puerile da sponda Napoli protestare sul fatto: “Ah figuriamoci adesso contano gli infortuni, il Napoli ne ha avuti 30 (tombola)!”. Come se per gli infortuni contasse l’uno vale uno, manco Di Maio fosse ancora uno steward al San Paolo. L’editoriale qui: x.com

NAPOLI: FUTURO SE CONTE DICE ADDIO ROMANO FA CHIAREZZA SU UN NOME - facebook.com facebook