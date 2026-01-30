Tenta furto in un supermercato aggredisce personale e clienti e viene arrestato

Questa sera a Verona, un giovane di 24 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato di rubare in un supermercato di Via Mameli. L’uomo ha aggredito il personale e un cliente nel tentativo di scappare, ma gli agenti sono intervenuti e lo hanno fermato. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha creato scompiglio tra i clienti presenti.

Il 24enne era già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalle Volanti e sottoposto al divieto di dimora in provincia di Verona La segnalazione è arrivata alla centrale operativa della questura intorno alle 19.40 dalla responsabile dell’attività commerciale, che ha richiesto l’intervento delle Volanti. Dalla ricostruzione degli agenti emerge che il giovane avrebbe prelevato alcuni articoli dagli scaffali per poi occultarli all’interno degli indumenti. Una dipendente lo avrebbe notato superare le casse senza pagare, con la merce chiaramente nascosta nei pantaloni. Alla richiesta di fermarsi, il ventiquattrenne avrebbe tentato di scappare correndo verso l’uscita, ma un cliente presente nel punto vendita sarebbe riuscito a bloccarlo.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Verona TentativoDiFurto

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Verona TentativoDiFurto

Argomenti discussi: Tenta furto in un’autorimessa a Carignano: arrestato grazie alle telecamere di videosorveglianza; Due bottiglie di whisky nascoste nelle maniche del giubbotto, 35enne tenta furto in un supermercato; Notte di caos in centro: tenta il furto in un locale e aggredisce i poliziotti, arrestato 19enne; Ladro alla moda: addosso un giubbotto rubato e tenta il furto di una borsa griffata.

Tenta furto in un supermercato, aggredisce personale e clienti e viene arrestatoIl 24enne era già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalle Volanti e sottoposto al divieto di dimora in provincia di Verona ... veronasera.it

Salerno, ladro tenta il colpo in casa: viene ferito con un macheteSaranno le telecamere di videosorveglianza a chiarire quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Fuorni. Prima il furto messo a segno nella cantina di uno stabile di via Ostaglio ... ilmattino.it