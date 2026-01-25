Tenta rapina a turista e aggredisce gli agenti | arrestato dalla Polizia Locale

Nelle ultime ore, la Polizia Locale ha arrestato un uomo di 29 anni di Napoli, sospettato di aver tentato di rapinare una turista a Porta Capuana. L’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione, durante la quale l’individuo ha anche aggredito gli agenti intervenuti. L’arresto è stato eseguito dall’Unità Operativa IAES, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela dei cittadini e dei visitatori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nelle scorse ore, il personale dell'Unità Operativa IAES (Polizia Giudiziaria) ha tratto in arresto un cittadino napoletano di 29 anni, responsabile di un tentativo di rapina ai danni di una turista nella zona di Porta Capuana. I fatti L'uomo è entrato in azione nei pressi dello storico varco cittadino, puntando il telefono cellulare di una turista. L'intervento immediato degli agenti della Polizia Locale, impegnati in un servizio di prevenzione mirato, ha interrotto l'azione criminosa. Il soggetto, nel disperato tentativo di sottrarsi alla cattura, ha opposto una violenta resistenza aggredendo fisicamente gli uomini in divisa.

