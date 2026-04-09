Durante il centenario del club partenopeo, si parla di una possibile amichevole contro il Barcellona. La notizia arriva da fonti spagnole e sarebbe stata confermata dal presidente della società italiana, che avrebbe preso personalmente questa decisione. La partita si svolgerebbe in Italia e rappresenterebbe un evento speciale per i tifosi in occasione di questa ricorrenza. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulla data o sulle modalità dell’incontro.

In occasione dello storico centenario del Napoli potrebbe svolgersi una gara amichevole di lusso contro il Barcellona. Infatti, il presidente De Laurentiis, secondo quanto riportato dalla Spagna, avrebbe invitato proprio il Barcellona a giocare un match amichevole in occasione dei 100 anni di storia del club azzurro. Non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali, perciò sono attese novità concrete e dettagliate. Amichevole tra Napoli e Barcellona per il centenario: l’idea. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Napoli starebbe pensando a un progetto molto ambizioso per festeggiare i 100 anni dalla fondazione del club. L’anniversario sarà celebrato il primo agosto 2026. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’indiscrezione dalla Spagna: l’ha fatto ADL in persona

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