Napoli ecco la rivoluzione gentile di ADL

Il Napoli si appresta a modificare la propria organizzazione senza interventi drastici. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta definendo un piano di cambiamenti graduali con l’obiettivo di migliorare la squadra. Con lui lavorano l’allenatore Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna, entrambi coinvolti nel processo di trasformazione.

Il Napoli si prepara a cambiare pelle, ma senza fare rivoluzioni clamorose. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha in mente una trasformazione graduale, una sorta di “rivoluzione gentile” da costruire insieme all’allenatore Antonio Conte e al direttore sportivo Giovanni Manna. L’obiettivo è chiaro: rinnovare la squadra e renderla più sostenibile, senza perdere competitività Negli ultimi due anni il club ha investito tantissimo sul mercato. Sono arrivati ben 24 giocatori, con una spesa complessiva di circa 300 milioni di euro, anche grazie ai 150 milioni incassati dalle cessioni di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Un progetto ambizioso che ha portato risultati importanti, ma che ora ha bisogno di essere rivisto per evitare sprechi e mantenere l’equilibrio economico della società. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

