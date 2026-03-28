Un uomo è stato arrestato sui colli con circa 20 involucri di hashish già suddivisi e pronti alla vendita, insieme a 2.000 euro in contanti. La polizia ha fermato il soggetto durante un controllo, trovandolo in possesso della sostanza stupefacente e del denaro. L’arresto è avvenuto in un’area abitualmente frequentata per attività di spaccio.

Duemila euro in contanti e una ventina di involucri contenenti hashish già diviso in altrettante dosi e pronto allo spaccio. È il bilancio del sequestro che i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro hanno fatto nei confronti di un bolognese di 24 anni, arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire immediatamente un primo involucro di hashish nascosto nella tasca del giubbotto. Il ritrovamento ha spinto gli investigatori ad approfondire l'accertamento all'interno dell'abitazione del ragazzo, dove il sospetto che potesse nascondere altro materiale ha trovato conferma. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Spaccio sui colli: arrestato con hashish e 2mila euro in contanti

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