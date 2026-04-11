Piotr Zielinski ha dichiarato di non considerare la partita contro il Napoli come un evento speciale, sottolineando che il suo obiettivo è solo portare a casa la vittoria con l’Inter. Il centrocampista ha riposto alle domande sulla sfida, affermando di voler concentrare tutte le energie sul raggiungimento dei tre punti, senza considerare le posizioni degli avversari o altre considerazioni di classifica. La partita si preannuncia molto combattuta e decisiva.

Piotr Zielinski ha scelto di non considerare la sfida con il Napoli come un momento particolare: il centrocampista dell’ Inter vuole solo vincere con il club nerazzurro, indipendentemente da chi arriva secondo. Zielinski e l’Inter: sette partite per puntare al titolo. Il polacco ha rilasciato dichiarazioni al ‘Corriere dello Sport’ affrontando il tema dello Scudetto con una determinazione assoluta. “Mancano 7 partite. Faremo di tutto per vincerlo”, ha detto Zielinski. Dopo la sosta internazionale, la squadra di Chivu ha ritrovato la giusta energia: gli azzurri hanno ricominciato gli allenamenti con carica diversa e chi tornava da delusioni con le rispettive nazionali ha messo da parte la frustrazione o si è caricato per i successi ottenuti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, sentito Zielinski? La sfida è accesissima, ecco cos’ha dichiarato

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