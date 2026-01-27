Napoli-Chelsea McTominay parla chiaro! Ecco cos’ha dichiarato in conferenza

In vista della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, McTominay ha condiviso le sue impressioni sulla partita. L'incontro rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con la posta in gioco elevata. Questa gara potrebbe determinare le sorti del girone e richiede massima concentrazione da parte di tutti i protagonisti.

Il Napoli si sta preparando per affrontare il Chelsea in Champions League in una gara da dentro o fuori. Sarà fondamentale aver smaltito le scorie lasciate dalla gara contro la Juventus e concentrarsi al 100% sul match da giocare domani al Maradona. Alla vigilia, per l’occasione, in conferenza ha parlato Scotto McTominay insieme a Conte. Napoli-Chelsea: le parole di McTominay. In conferenza, lo scozzese ha dichiarato: “Si giocano tante partite, è difficile, ma è il gioco, bisogna quindi accettarlo. Infortuni? Non è semplice gestire tutto per lo staff, ma noi diamo il massimo, anche domani e non vediamo l’ora di scendere in campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Scott McTominay si prepara alla sfida contro il Napoli, sottolineando l'importanza di questa partita nel contesto della rivalità.

