Napoli novità importanti su un rinnovo! Parla l’agente | avete sentito cos’ha rivelato?

Nelle ultime ore, a Napoli si sono fatte concrete le prime voci su un possibile rinnovo di contratto. L’agente di uno dei giocatori più promettenti del club ha rilasciato dichiarazioni che potrebbero cambiare le carte in tavola. La società azzurra sembra aver avviato i primi passi per trattare il prolungamento, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali. Il futuro del giovane talento resta sotto i riflettori, mentre i tifosi attendono novità.

Nelle ultime ore in casa Napoli sono emersi aggiornamenti significativi che riguardano il futuro di uno dei profili più interessanti della formazione azzurra. Le dichiarazioni rilasciate oggi hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, aprendo nuovi scenari e alimentando interrogativi sulle prossime mosse del club. Rinnovo Vergara con il Napoli? Le parole dell'agente. l'agente di Antonio Vergara, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Niccolò Schira chiarendo la situazione sul rinnovo con il Napoli: "Rinnovo di Vergara? Non ne stiamo parlando, non c'è assolutamente niente in questo momento.

