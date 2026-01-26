Primavera Fiesolana 2026 | dieci serate tra musica teatro cinema e poesia

La Primavera Fiesolana 2026 si svolge dall’8 al 21 aprile al Teatro di Fiesole, offrendo un calendario di dieci serate dedicate a musica, teatro, cinema e poesia. Questa terza edizione si conferma come un evento culturale stabile e apprezzato nel panorama fiorentino, promuovendo incontri tra autori, artisti e pubblico. Con il supporto di enti locali e fondazioni, la rassegna rappresenta un’occasione di approfondimento e dialogo tra diverse forme di espressione artistica.

Firenze, 26 gennaio 2026 - Viva, ambiziosa, curiosa e stimolante. Largo al teatro di parola, a scrittori e poeti, padri nobili della musica italiana e moderni maitre à penser, perché la terza edizione della Primavera Fiesolana - ponte tra l'Autunno e l'Estate Fiesolana, il più antico festival all'aperto d'Italia - è ormai un appuntamento stabile e riconoscibile del panorama culturale fiorentino: in programma dall'8 al 21 aprile al Teatro di Fiesole, la rassegna realizzata con il contributo di Comune di Fiesole, Regione Toscana, Città Metropolitana e Fondazione Cassa di Risparmio presenta dieci serate tra musica, teatro, cinema, letteratura e divulgazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Primavera Fiesolana 2026 è un evento culturale che offre musica, teatro, cinema, poesia e letteratura, proseguendo la tradizione dell’Estate Fiesolana.

