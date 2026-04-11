Napoli paura sul bus | tenta il furto e aggredisce turista arrestato dopo momenti di caos

Giovedì 9 aprile a Napoli si è verificato un episodio di tensione su un bus dell’ANM che attraversava il centro. Una turista tedesca è stata presa di mira da un uomo che ha tentato di rubarle qualcosa e successivamente l’ha aggredita. L’uomo è stato arrestato dopo alcuni momenti di confusione tra i passeggeri e le forze dell’ordine intervenute sul posto.

Paura nella serata di giovedì 9 aprile a Napoli, dove una turista tedesca è stata vittima di un tentativo di furto su un autobus dell’ANM in transito nel centro cittadino. L’episodio si è verificato mentre la donna, appena arrivata in città con il figlio minore, viaggiava a bordo del mezzo pubblico. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 37 anni avrebbe tentato di sottrarre effetti personali dalla borsa della turista. Scoperto, ha reagito con violenza, aggredendo la vittima e scatenando il panico tra i passeggeri presenti sul bus. Il conducente del mezzo, giunto in piazza Dante, ha immediatamente allertato la Polizia Locale. Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata sono intervenuti rapidamente, salendo a bordo e mettendo in sicurezza i passeggeri.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, paura sul bus: tenta il furto e aggredisce turista, arrestato dopo momenti di caos Napoli, tenta furto e aggredisce turista a bordo di un busTempo di lettura: 2 minutiA bordo di un bus Anm, a Napoli, ha tentato di rubare soldi ed altro dalla borsa di una turista tedesca. Caos in un bus in centro: ladro aggredisce una turista e alcuni poliziottiGiovedì scorso la Polizia Locale è intervenuta a seguito di un grave episodio verificatosi a bordo di un autobus dell’ANM in transito nel centro...