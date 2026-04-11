Caos in un bus in centro | ladro aggredisce una turista e alcuni poliziotti

Giovedì scorso, la Polizia Locale è intervenuta in seguito a un episodio avvenuto a bordo di un autobus dell’ANM nel centro cittadino. Durante l’intervento, un ladro ha aggredito una turista e alcuni agenti di polizia presenti sul veicolo. L’episodio ha causato scompiglio tra i passeggeri e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

Giovedì scorso la Polizia Locale è intervenuta a seguito di un grave episodio verificatosi a bordo di un autobus dell’ANM in transito nel centro cittadino. Una turista di nazionalità tedesca, giunta in città poco prima insieme al figlio minore, è stata vittima di un tentativo di furto da parte di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Napoli, tenta furto e aggredisce turista a bordo di un busTempo di lettura: 2 minutiA bordo di un bus Anm, a Napoli, ha tentato di rubare soldi ed altro dalla borsa di una turista tedesca. Leggi anche: Finta guida deruba turista e scatena il caos in centro: inseguito, bloccato e denunciato Temi più discussi: La notte dei Misteri di Trapani: città piena e caos annunciato tra bus saturi e parcheggi; Nuovi capolinea dei bus ma mancano i cartelli: è caos in piazza Moro a Bari; Autobus nel caos: Sciopero illegittimo, l’azienda attacca e sale la tensione; Lungolago di Lecco, il cantiere del caos: auto sulla ciclabile, bus nel limbo e moto senza spazio. Caos in un bus in centro: ladro aggredisce una turista e alcuni poliziottiGiovedì scorso la Polizia Locale è intervenuta a seguito di un grave episodio verificatosi a bordo di un autobus dell’ANM in transito nel centro cittadino. Una turista di nazionalità tedesca, giunta ... napolitoday.it I maranza scatenano il caos in centro: pugni alla vetrina, il titolare li insegue. I vigili fermano un gruppo di minorenni sul CorsoANCONA - Un gruppetto composto da una decina di maranza ha seminato il caos nella serata di ieri tra piazza Cavour e corso Garibaldi. I ragazzi erano a passeggio, borsello a tracolla e capellino ... corriereadriatico.it +++ Treni nel caos in Toscana: cosa sta succedendo +++ - facebook.com facebook La strategia di Trump non è del caos, ma della massima pressione sul regime iraniano. Di Fiammetta Martegani x.com